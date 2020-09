La discusión entre Mou y Rose: "Si no quieres que juegue, dímelo"

El lateral del Tottenham Danny Rose comenzó la pasada temporada 2019-20 siendo titular en prácticamente todos los encuentros, pero José Mourinho comenzó a dejarle en el banquillo con asiduidad.

Tanto fue el desencanto del entrenador portugués con él, que, en el mercado invernal, el Newcastle anunció su llegada a la plantilla en forma de préstamo hasta el final de la temporada.

El documental de los 'spurs' en Amazon desveló cuál fue el motivo de desencuentro entre los dos: "Solo quiero saber cuál es el problema. Si no quieres que juegue prefiero que me lo digas ahora y me quedaré en casa".

"Otros jugadores han sido una mierd* en el entrenamiento y una mierd* en los partidos, pero son titulares cada jornada. No es justo, es un hecho. Todo el vestuario sabe que es así, no es justo", concluyó el jugador antes de salir de la oficina.

Danny Rose vuelve a estar en la plantilla del Tottenham y tiene contrato hasta junio de 2021, pero el técnico portugués aún no sabe muy bien qué hacer con su futuro.