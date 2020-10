La diversión, la clave de Bolo para tumbar al Espanyol

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha explicado que lee el partido del miércoles en el terreno del líder invicto, el Espanyol, desde la clave del disfrute de su equipo en un gran escenario, sin olvidar el sufrimiento, como camino hacia la obtención de un resultado positivo.

"Vamos a disfrutar y cuando más disfrutemos mejor saldrán las cosas, aunque sufriendo también se disfruta y si somos capaces de hacerlo juntos igual al final disfrutamos de un buen resultado", señaló el técnico deportivista en comparecencia telemática.

Bolo ha sacado pecho del juego de su equipo en el compromiso del pasado domingo ante otro de los candidatos al ascenso, el Sporting de Gijón, aunque le remontara el marcador (2-1), ya que ha recalcado que son "conscientes de los errores y también del gran partido realizado".

"No se sumó por no estar finos en un par de acciones que hay que corregir para que no se repitan", ha apostillado.

Al conjunto españolista, que tan solo ha recibido un gol en contra le ve como un rival "muy sólido, que concede muy poco y si se le suma la calidad que tiene y los efectivos arriba, seguramente esté arriba toda la temporada".