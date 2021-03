La divertida anécdota de Mihajlovic, Caniggia y Boskov con los primeros móviles

Durante su etapa como futbolista profesional, en la Roma, Sinisa Mihajlovic concidió con Claudio Caniggia en un equipo entonces dirigido por Vujadin Boskov.

El ahora entrenador del Bologna pasó por rueda de prensa y desveló una curiosa anécdota de entonces: "Los móviles acababan de salir. Como todos los entrenadores de la época, Boskov llamó a casa a las once de la noche para ver si estaba fuera o no. Una noche fui a cenar con Caniggia, volví a las once y media y me dijeron que me habían llamado. Traté de devolverle la llamada, pero no me respondió".

"Al día siguiente estaba enfadado. "¡No sois profesionales! Sinisa, ¿dónde estuviste ayer?'. Le dije que había ido a comer, pero que no había regresado hasta tarde. 'Ustedes son así, aquí el mayor profesional es Claudio", continuó Mihajlovic.

La clave de todo, la astucia de Caniggia: "Pensé que cómo era posible eso porque Caniggia estaba cenando conmigo, pero para Boskov estaba en casa. Así que le pedí explicaciones a Caniggia"

"Le di mi número de móvil, así que cuando me llama le digo siempre que estoy en casa', me respondió. En ese momento no todos conocían los móviles", concluyó.