La dolorosa lesión de Rodrygo, explicada por un ex del Eibar: "No te puedes mover"

El día de Navidad, el Real Madrid publicó el parte médico de Rodrygo informando de la lesión muscular con afectación del tendón en el bíceps femoral derecho que sufría. Inmediatamente, muchos fueron los medios que aseguraron que el brasileño podría estar de baja hasta tres meses.

Y precisamente sobre esta complicada lesión ha querido hablar Javi Lara, ex jugador del Eibar y actual futbolista del Ibiza, de Segunda B, que ha detallado a 'AS' cómo vivió en sus propias carnes ese doloroso momento.

"Me pasó dando un taconazo, me hice una rotura de más de 10 centímetros, aunque en el tendón solo fue uno. Y estuve tres meses de baja", recordó Lara, que se lesionó durante un entrenamiento en la temporada 2017-18 cuando militaba en el Córdoba.

Y añadió: "No sé de cuántos centímetros será su rotura, pero al verle con muletas me he acordado. En el primer momento no te puedes mover, ni agachar, te duele cualquier movimiento. No me podía ni duchar, dependes todo el rato de alguien".

Además, Lara explicó que al no ver mejoría en los primeros días, decidió acudir a Ramón Cugat: "No veía mejoría pasados diez días y me fui a verle. Cuando me exploró, me dijo que si me llega a pillar con la lesión reciente, me opera, pero que ya no era la mejor opción. Pero me aplicó factores de crecimiento y con eso mejoré muchísimo".

"Él allí está en las mejores manos, seguro que se recuperará sin problemas. Yo no he vuelto a tener problemas en la zona, pero cuando me tocó ahí en frío noto perfectamente la rotura, esa tirantez. ¡Yo no he vuelto a dar un taconazo, por si acaso! Pero él es joven, con el tiempo vas haciendo trabajo de prevención, ganas elasticidad… No creo que le suponga un problema", sentenció el español.