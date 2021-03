La dura crítica de Rüdiger a Lampard

Lampard no confiaba en él, y le apartó por sistema de sus esquemas. Con la marcha del ex futbolista inglés y la llegada de su compatriota Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger ha vuelto a los onces del Chelsea. Intentó marcharse en invierno, pero no lo logró, y ahora recoge los frutos de haberse quedado en Londres.

Así lo explicó, en declaraciones recogidas por 'Sky Sports'. "Estuve cerca de marcharme. Había dos equipos, y en concreto uno al que tuve muy en cuenta, el PSG, para ser honesto", reveló.

"También hubo una llamada a Mourinho, pero eso es algo que al final no ocurrió. También con Tuchel, pero tampoco prosperó", continuó, reconociendo contactos con el Tottenham y con el PSG, cuando aún estaba Tuchel al frente.

Razones para querer salir del Chelsea no le faltaban. "Estaba enfadado, claro, porque entendía mi situación, porque no iba a jugar a menudo", destacó.

Esta temporada lleva 20 partidos disputados, 18 de ellos como titular. Y de ellos, diez (nueve de inicio) han sido desde la llegada de Tuchel a Stamford Bridge, a finales de enero.