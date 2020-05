La dura infancia de Evra: "Pedía limosna para comer, pero fui feliz"

Antes de convertirse en jugador profesional, Patrice Evra tuvo una vida complicada. Su familia es muy humilde y, además, eran muchos en casa.

En ocasiones, Patrice Evra no tenía ni para comer. Así lo contó en un podcast en la web del United, uno de sus ex clubes: "Estaba en París, pero vivía en la calle y a veces ni siquiera podía comer algo. Recuerdo que mi hermano Dominique estaba trabajando en un McDonald's, así que iba allí y en su hora de almuerzo me daba de su propia comida".

Otras veces, su hermano no podía darle alimentos y, entonces, no le quedaba otra que pedir. "Tuve que rogar para que me dieran monedas frente a las tiendas. Me quedaba delante de ellas y, cuando me cruzaba con alguien, les pedía. A veces me daban, otras no. Yo solo quería comprarme un sándwich", relató.

Pero Evra se queda con lo bueno. "Fue un momento difícil, pero feliz. Siempre fui feliz y siempre tuve suerte, no cambiaría nada, lo mantendría así porque construyó al hombre que soy ahora", dijo.

Y lanzó un mensaje para todos los pequeños que tengan un sueño. "Inspiré a los niños. Quiero decirles que nunca se den por vencidos, que no se rindan. Si crees que te convertirás en alguien, sal y cree en ti mismo, lo harás", dijo.

Todo lo vivido le ha servido en el fútbol. "Cuando me culpaban de mis derrotas, yo era fuerte. En las calles viví momentos más difíciles que entonces...", concluyó.