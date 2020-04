La durísima travesía por el desierto de Camacho

Cuando mejor le iban las cosas a Camacho, líder del Málaga, debutante en la Selección Española y fichaje estrella para dar un salto de calidad al Wolfsburgo, las lesiones de tobillo le golpearon duramente. Ya lleva más de año y medio sin jugar un minuto oficial. El parón del coronavirus aplaza su regreso.

El técnico del Wolfsburgo Oliver Glasner sabe que, aunque se retome la actividad, no podrá contar con Camacho. "No tenemos planeado que vuelva Ignacio para esta temporada. Esperamos que pueda unirse nuevamente en los entrenamientos", declaró en 'Bild', palabras que también recoge 'AS'. Las previsiones para con el mediocampista era que volviera de forma gradual al grupo.

El tobillo izquierdo ha sido una tortura para Camacho, que disputó un partido oficial por última vez el 29 de septiembre de 2018. En noviembre de 2017, pocos meses después de su llegada a la Bundesliga, ya tuvo que pasar por el quirófano para corregir la dolencia, aunque pudo regresar a final de esa temporada.

Desde aquel octubre, Camacho no sale del túnel. En octubre de 2018 volvió a ser intervenido. La recuperación no fue por buen camino por los dolores que padece el centrocampista. Nuevamente, en enero de 2019, pasó por quirófano.

"Desafortunadamente la lesión de Ignacio Camacho no cede y, ante la opinión de varios especialistas, tendrá que someterse a otra cirugía el próximo miércoles", comentó entonces el Wolfsburgo, club que desembolsó unos 12 millones de euros al Málaga por su traspaso.

La carrera del centrocampista en el Wolfsburgo corre peligro tras las operaciones de tobillo que no mitigan el dolor, según dijo el entonces director deportivo del equipo alemán, Jörg Schmadtke. "Ignacio tiene el tiempo que necesita. En 2020 reevaluaremos juntos la situación", apuntó Schmadtke en declaraciones que reproduce el diario 'Bild'. En unos días, Camacho cumple 30 años. En tres temporadas, apenas ha podido jugar 21 partidos oficiales.