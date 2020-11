"La economía del Barça es compleja; tenemos que rebajar 300 millones de euros"

Carles Tusquets, presidente de la Comisión Gestora del Barcelona después de que Josep Maria Bartomeu presentase su dimisión, compadeció este lunes ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática a través de los canales oficiales del club.

El primer punto, cómo no, la fecha para conocer la nuevo presidente del club: "Convocaremos las elecciones a la presidencia del Barcelona en torno a las fiestas de Navidad".

"Hemos decidido convocar elecciones en el término más corto posible siempre que las condiciones sanitarias lo permiten. Proponemos un calendario de trabajo para que el proceso electoral se haga con las máximas garantías de seguridad sanitaria. Dedicaremos todos los recursos para organizarlo a la altura de esta institución, pero necesitamos que se vote con todas las garantías", aseveró.

También se refirió a los últimos rumores que apuntaron a una posible entrada en concurso de acreedores: "Ahora mismo, no. A esta Comisión Gestora no le tocaría tomar esta decisión. El club tiene muchísimo futuro. Hay en la mesa posibles acuerdos, esperanzas a medio plazo para remontar y no con tanta dependencia del estadio como hasta ahora".

"Todos los que forman parte de la estructura deben saber que la situación económica del club no es cómoda, es compleja. Tenemos que actuar en dos líneas. Bajar gastos y sacar ingresos que hoy no existen. Hay una absoluta incerteza de los ingresos principales del club. Evaluamos que para equilibrar hay que hacer unos esfuerzos de unos 300 millones", confesó.

"No podemos dedicarnos solo a clasificar las facturas. Esta Comisión ve factible, con la ayuda de todos, implementar medidas para paliar estos efectos negativos e implementar un plan para incrementar ingresos y bajar los gastos. Y esas decisiones podrán ser reversibles. Si la próxima directiva quiere dejar atrás lo que hagamos, podrá hacerlo", agregó.

Tusquets puso sobre los principales puntos de la rueda de prensa: "Tres ideas finales: convocaremos las elecciones alrededor de Navidad. Se tendrá que votar en condiciones sanitarias y que garanticen una alta participación; la segunda idea es que la situación económica es muy compleja y la tercera idea es que se pondrán todas las soluciones. Haremos todo lo posible. Las instituciones financieras saben que este club tiene futuro".

El presidente de la Comisión Gestora se reunió con el entrenador Ronalkd Koeman y aprovechó la rueda de prensa para "felicitarle por su valentía para apostar por los jóvenes". "Nuestra masa salarial es la más elevada de Europa", sentenció.

Además, con vistas al próximo mercado de fichajes de invierno, Carles Tusquets fue rotundo: "El Barça podrá fichar si antes se vende y si hay dinero".