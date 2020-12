La eficacia desde los once metros da el pase a la final a Millonarios. EFE/Archivo

Millonarios y Once Caldas no disputaron su mejor partido a nivel ofensivo y se vieron obligados a acudir a la tanda de penaltis para decidir cuál de los dos accedía a la gran final de la Liguilla Betplay. El cuadro de Alberto Gamero, que no falló un solo lanzamiento, obtuvo ese privilegio.