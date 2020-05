La EFL confirmó diez positivos en el Championship

Los 24 equipos del Championship se hicieron las pruebas del COVID-19 entre el 28 y el 29 de mayo. Una vez realizadas, la EFL hizo públicos los resultados de las mismas.

Según el organismo británico, de las 1.058 pruebas que se realizaron entre jugadores y miembros del cuerpo técnico, solo diez dieron positivas en el COVID-19 pertenecientes a ocho equipos distintos.

"Todos aquellos jugadores o miembros del cuerpo técnico que hayan dado positivo se aislarán y seguirán las recomendaciones de la AFL y solo aquellos que hayan dado negativo se les permitirá entrar en las instalaciones de entrenamiento", dijo la EFL.

El organismo también informó de que no se han hecho pruebas en la League One y que se realizaron 135 test en la Ligue Two, donde siete de ellos, de tres clubes distintos, dieron positivo.

Contrarresta ello con el anuncio dado este mismo sábado por la Premier League, que confirmó que ningún futbolista había testado positivo en las 1.130 pruebas realizadas.