La elegante defensa de un fisio del Liverpool por las críticas en Twitter

El Liverpool está pasando una temporada complicada por las lesiones en la plantilla de Klopp y algunos aficinados decidieron criticar la labor de trabajadores como Chris Morgan, el fisioterapeuta.

A través de su perfil en Twitter, el fisio del conjunto inglés no dudó en responder a la plaga de comentarios y lo hizo con total elegancia, clase y tranquilidad.

"No sean desagradables y no tuiteen sin sentido. No confundan correlación con casualidad", puso en un primer tuit.

En otro, Chris Morgan explicó todas las personas que intervienen para evitar y reducir al máximo una lesión y un periodo de recuperación.

"Una persona no es un departamento. Hay dos médicos, cuatro o cinco fisios, dos terapeutas, un entrenador de rehablitación, un jefe de recuperación, un científico deportivo, un responsable de preparación física, tres preparadores físicos, un jefe de nutrición, un psiquiatra, un radiólogo y dos de ellos corriendo al terreno de juego al momento", concluyó.