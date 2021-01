La emoción de Crespo al acordarse de Maradona tras alcanzar la gloria

Crespo llegó hace cerca de un año a Defensa y 365 días después ha conseguido el primer título en la historia del club. Tras vencer por 0-3 a Lanús este sábado en la final, el 'Halcón' voló hasta la gloria.

"Esto es hermoso. En lo personal, hacía un año que no veía a mis hijas (viven en Italia) por apostar todo a este grupo de trabajo. En la vida hay que creer en las ideas. Y había motivos para que esta elección personal tuviese sustento. Que mis hijas hayan visto el mejor partido de la historia de Defensa es un orgullo. Esta final va a ser recordada", reconoció un emocionado Crespo para 'ESPN'.

"Lo que jugaron estos muchachos fue una locura: autoridad, agallas, energía, temple, temperamento. No hay gozo mayor que jugar de la manera en que lo hicimos", añadió.

También habló sobre lo que le dijo a sus futbolistas antes del encuentro. "Antes del partido miraba a los jugadores y eran leones enjaulados. Había poco para hablar. Jugaron un partido excepcional, un partido que difícilmente se ve en una final", dijo.

En uno de los momentos más bonitos, Crespo, se acordó de Maradona. "Yo soy un humilde trabajador, qué se yo. Capaz que le saco una sonrisa por el fútbol, por los chicos. Muchos nacieron en un barrio humilde como él. Capaz que le saco una sonrisa", manifestó en referencia al '10'.

"Puse sobre la mesa una idea y ellos la apoyaron. Sin los futbolistas, los técnicos no somos nada. Les daré gracias eternas por lo que hicieron en el camino, que fue durísimo. Si no hubiera encontrado un grupo tan fuerte, unido y convencido, esto no hubiera sido posible", concluyó con unos ojos entre lágrimas.