La enésima burla de Ibai Llanos a Courtois: "¿Tu reto es que te marquen todos?"

El guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois pasó de ser un guardameta tímido que solo era noticia por motivos deportivos a protagonizar una y otra vez la prensa por su vida fuera de los terrenos de juego.

De nuevo con Ibai Llanos y jugando al Among Us, el 'stremar' y comentarista de los 'eSports' aprovechó el tanto que le marcó Rafa Mir en el Madrid-SD Huesca (1-4) para mofarse de él.

"¿Courtois, puede ser posible que en un partido no te marquen un gol? ¿O te van a marcar en todos? Tu reto es que te marquen en todos...", manifestó, siempre entre bromas, Ibai.

Y el arquero madridista no se mordió la lengua: "P*** gordo, que ni te acuerdas de cuándo has comido. Cómo me alegro de que haya muerto el gordo ese...", contestó Courtois.

Y ya en otro momento del 'streaming', Ibai volvió a la carga: "Todos te marcan goles, Courtois. Te mete gol Rafa Mir". El pique entre ambos, siempre sano y con la patente confianza que ambos tienen.