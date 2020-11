La enésima guerra entre José y Pep: "Quizás ahora Mourinho es doctor"

Después del parón de selecciones, la Premier League regresa a lo grande, ya que este sábado 21 de noviembre Tottenham Hotspur y Manchester City, dos de los candidatos a la corona que defiende el Liverpool, se miden en Londres.

Un duelo que, al margen de la entidad de los contendientes, acapara la atención por los inquilinos de ambos banquillos. Y es que un enfrentamiento entre José Mourinho y Pep Guardiola siempre es especial. Y no solo en el campo.

La clásica guerra psicológica entre el de Setúbal y el de Santpedor comenzó en la rueda de prensa previa y tuvo a Raheem Sterling como estrella invitada tras volver antes de tiempo de la concentración de Inglaterra por una lesión en el gemelo.

Mourinho se mostró muy crítico con esta situación y disparó con bala ante los medios. "Southgate dijo que algunos entrenadores presionaron a los futbolistas para que no jugaran con Inglaterra. A mí me gustaría saber quiénes son. Todos sabemos que Sterling va a jugar", comenzó 'The Experienced One', su nuevo apodo.

"Son detalles que yo creo que Southgate nos debe explicar. Cuando Dier se lesionó el mes pasado, no pudo jugar dos partidos con el Tottenham, necesitó un par de semanas para recuperarse. Pero Sterling va a jugar este sábado", agregó el luso.

Las palabras del portugués, lógicamente, terminaron llegando a Pep Guardiola, que no dudó en contestar al ex entrenador de Real Madrid o Manchester United tirando de ironía en su respuesta.

"Quizás ahora Mourinho es un doctor y yo no lo sé. Creo que tiene que llamar a los médicos de la Selección Inglesa", sentenció el catalán antes de un choque en el que que ya saltan chispas sin haber siquiera comenzado.