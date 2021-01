La enésima vacilada de Casillas a Bartra con Bale

Marc Bartra tiene una cruz con aquella final de la Copa del Rey de 2014. El entonces central del Barcelona quedó en las fotos como el que no paró a Bale y hay quien se esfuerza en recordárselo, como Iker Casillas, cada vez que tiene ocasión.

La última vacilada del ex portero del Real Madrid fue este martes, en un curioso post donde el central del Real Betis posaba dentro de una cámara hipervárica.

"En la sala de oxígeno buscando al impostor", bromeó Bartra, haciendo una referencia al Among Us. La curiosa imagen metido en una cápsula le llamó la atención a Iker, que no se resistió a comentarle.

Para Iker, la cámara tiene otra utilidad: "Es una máquina del tiempo. Yo iría al 16 de abril de 2014 y empujaría a Gareth Bale para hacerle falta".

En Instagram, Casillas ya le troleó en algún directo. "¿Has pillado a día de hoy a Bale?", le escribió, y en Twitter también se lo refrescó alguna vez: "¡Hola, crack! ¿Cómo estás? ¿Te parece que esta tarde nos veamos por Instagram? No para recordar nada, eh. Abrazo".