La entrevista más incómoda de Haaland: ¡vaya carita del noruego!

El Borussia se llevó una victoria más que plácida en su visita a tierras belgas. Haaland, con un doblete, fue el encargado de liderar el triunfo de los alemanes, que son líderes del Grupo F.

El noruego, que sigue demostrando que está a un gran nivel, tuvo que lidiar con una entrevista extrañísima al acabar el encuentro. No hay más que ver la cara del jugador.

Tras varias preguntas, el periodista de 'CBS Sports', antes de acabar la intervención, le hizo una bastante incómoda: "¿Vas a dormir solo esta noche?".

El 'killer' del Borussia, con una cara de no entender nada, dijo, tras pensárselo unos segundos, "sí". Y el redactor volvió a insistir: "¿No te llevas una novia a casa? Has marcado un 'hat trick".

Y el noruego, siempre mirando al frente, respondió: "No lo marqué, no". En el plató de 'CBS Sports' no dieron crédito del momento.

Extraño momento para Haaland, aunque el periodista tuvo un motivo: Haaland dijo en 2019 que dormía con los balones con los que hacía tres goles y que estas pelotas eran sus "novias".