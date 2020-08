La 'era Koeman' arrancará con más bajas de lo deseable

Tendrá Koeman no menos de nueve bajas de cara a su primer entrenamiento como técnico del Barcelona. El parón de selecciones previo al comienzo de la temporada le dejará con solo medio equipo disponible.

El campeonato comenzará tras los partidos de la Liga de las Naciones que se disputarán a principios de septiembre. Y eso significa que el Barça no podrá contar en sus primeros entrenamientos con sus internacionales.

Koeman inaugurará sus entrenamientos sin Sergio Busques, Ansu Fati, Pedri, Riqui Puig, Griezmann, Lenglet, Semedo o Rakitic. Estarán concentrados con sus respectivas selecciones.

Pjanic, por su parte, será baja por otra razón: acaba de dar positivo en coronavirus. No irá con Bosnia al parón, pero tampoco entrenará con el Barça.

De hecho, no está claro si pasarán los test previos en la Ciudad Deportiva azulgrana o si lo harán en la sede de sus federaciones. Por suerte, las selecciones sudamericanas no juegan, pues si no el éxodo hubiera sido total.

El Barça no recuperará a sus internacionales hasta diez días después, pero por suerte LaLiga ha accedido a que el conjunto azulgrana, como Sevilla y Atleti, comience la temporada en la tercera jornada, recuperando las dos primeras cuando buenamente pueda.