La 'era Pellegrini' arranca con sonrisas

El Real Betis sumó su segunda victoria en dos partidos frente a un Real Valladolid falto de mordiente y último pase. Los de Manuel Pellegrini dominaron con claridad la primera parte y supieron apañárselas en la segunda para no sufrir. Comenzar de esta manera se antojaba fundamental para el proyecto del chileno en un lugar volátil como el Benito Villamarín.

Apenas van dos jornadas, pero este Betis de momento tiene un aspecto muy diferencial de los anteriores, y eso es que por fin puede refejar su superioridad en el resultado. Es el fruto de una apuesta que puede parecer semejante a las de los Quique Setién o Rubi, pero con una diferencia fundamental: la velocidad.

Los primeros 45 minutos del equipo de Manuel Pellegrini dieron vértigo por momentos. El Betis no amasó el balón porque sí, sino con el claro propósito del gol a través del movimiento y las combinaciones rápidas. Para eso, el chileno le ha dado libertad absoluta a los Fekir, Joaquín y Canales, quienes fueron intercambiando su posición al gusto de la propia jugada.

Sorprendió ver tan a mercer al Real Valladolid, que a los diez minutos de partido ya perdía. Óscar Plano quiso despejar un balón tocado por Sergio Canales en el área y lo que hizo fue darle mordido al esférico, que golpeó en su brazo completamente abierto. Lo chequeó el VAR, Santiago Jaime Latre fue a la pantalla y determinó que sí, que había penalti.

Nabil Fekir convirtió la pena máxima a media altura y esto espoleó aún más al conjunto verdiblanco. Si la perdía, el jugador del Valladolid se veía rápidamente ahogado por la presión. Y el doble pivote William Carvalho-Guido Rodríguez estuvo más sólido y convincente que frente al Alavés. Además, para redondear el asunto, el mediocentro portugués se inventó una volea de derechas en la frontal del área, a bote pronto, que Roberto ni olió para hacer el segundo.

El Valladolid reaccionó, pero no lo suficiente

Eso sí, ese compás endiablado no podía ser eterno y buena parte del mérito de que este frenara lo tuvo Sergio González. El técnico pucelano dio con la tecla al descanso con tres cambios más punzantes. Kike Pérez, Weissman y Hervías le dieron otra dimensión al ataque vallisoletano, donde también se movió con más comodidad Fabián Orellana.

Cierto es que el Betis no sufrió en exceso, pero sí que vio respuesta a su dominio y Claudio Bravo tuvo que intervenir en varias ocasiones. De hecho, su aparición precedió a un ida y vuelta que era una lotería. Un gol metía a los pucelanos de lleno en el partido y al Betis le faltó algo de pólvora. Muy pobre un día más Borja Iglesias, que apenas conectó con el juego y no encontró portería en sus escasos dos remates.

Pellegrini tiene mucho trabajo pendiente con el 'Panda', irreconocible en Heliópolis. La economía manda y la posible salida de Loren dejaría al Betis muy tocado, así que recuperar la mejor versión de Borja es una obligación. Si no, Tonny Sanabria tiene muchas papeletas de acabar comiéndole la tostada. Al chileno le gusta, otra cosa será que también tenga que salir.

Como sea, la mejora pucelana no fue suficiente. No tuvo último pase y cuando los balones no llegan es imposible. Weissman tiene hechuras de buen '9', llega de meter 37 goles en Austria, pero no se le pudo ver más allá de un gol anulado. Necesita algo más el Valladolid, que en el tramo final vio cómo estaba más cerca el tercer tanto verdiblanco que el 2-1 y se acabó estrellando.