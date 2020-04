"La Ertzaintza me paró y tuve que hacer un control de alcoholemia"

Peru Nolaskoain aseguró este viernes que los jugadores del Deportivo están "deseando" que se reanude la Liga para "intentar volver a ganar" y aupar al equipo coruñés a la parte de "arriba" de la tabla clasificatoria de la Liga SmartBank.

"Con todo esto del coronavirus nadie sabe la situación que le espera a partir de 30 de junio. Lo primero es terminar esta liga, luego pensaremos en lo que venga la temporada que viene", dijo Nolaskoain en una en un encuentro virtual #DesdeCasa junto a los otros cedidos del Athletic esta temporada, Cristian Ganea (Viitorul Constanta), Andoni López (Elche) e Iñigo Vicente (Mirandés), en el que trataron asuntos que les trasladaron periodistas y aficionados.

"Ahora lo que tenemos es muchas ganas de volver a Coruña para terminar de la mejor manera. Estamos deseando que empiece de nuevo esto otra vez para intentar volver a ganar e ir para arriba", dijo el jugador guipuzcoano, priorizando su actual equipo y este curso a lo que pueda ocurrir la próxima campaña.

Para Peru, su experiencia en el Deportivo "está siendo un máster" porque ha "vivido de todo, tanto colectivamente como personalmente".

"Empezamos muy mal, la segunda semana tuve la operación de apendicitis y estuve un mes, medio y medio fuera, hemos estado últimos mucho tiempo últimos y justo con un gol mío empezamos a darle la vuelta, las siete victorias consecutivas nos devolvieron al sitio que creo que nos merecíamos, que era a mitad de tabla o por esa zona. Ahora han venido cuatro victorias en las que no hemos conseguido la victoria y estamos otra vez ahí atrás", relató un curso en el que está "aprendiendo mucho".

En ese sentido, asume que: "no está siendo una temporada fácil", ni para él ni para el Depor. "Creo que he ido de menos a más y he cosechado buenos partidos. Media temporada ha sido buena. En el centro del campo me encontré muy cómodo durante un tiempo y en aquellas siete victorias creo que tuve importancia, jugaba en el medio y creo que lo hacía bien", valoró su aportación.

Al ser una charla promovida por el Athletic, en ella salieron también los nombres de sus compañeros Ager Aketxe y Sabin Merino, jugadores que en su día concitaron muchas expectativas en Bilbao.

De Aketxe destacó que "reúne todas las cualidades que debe tener un futbolista de Primera" y espera que, "¡ojala!, con un poco de suerte", sean "compañeros en el Athletic en Primera".

"O, al menos, enfrentarme a él en un equipo de Primera. Aparte de ser mi amigo es un excelente futbolista y creo que esta capacitado", dijo sobre el zurdo vizcaíno.

A Sabin Merino le tiene por "un grandísimo delantero" que, "cuando llegó al Depor" les "dio alas". "Con sus goles hemos ido para arriba. Me quedo con Sabin Merino y con la calidad de Aketxe", respondió cuando le hablaron de un compañero a destacar.

Por otra parte, el futbolista contó una anécdota de cuando marcó en San Mamés y debutó: "La Ertzaintza me paró y me hizo un control de alcoholemia. Yo les dije que vení de un partido y que había marcado un gol".