La espina clavada de Raúl Jiménez en el Atleti

El Atlético entendió que Raúl Jiménez era un prometedor futbolista mexicano que había sido muy importante en el América con solo 22 años. El equipo rojiblanco lo fichó, pero no cuajó como se pensaba.

De hecho, Raúl Jiménez aterrizó en el Vicente Calderón en un equipo sólido, consolidado y campeón de Liga, así que le fue más complicado hacerse un hueco. No pudo y se fue al Benfica.

"No me sentí triste. Creo que todos los cambios han sido para bien. Me hubiera gustado hacer más en el Atlético de Madrid porque solo fue un año. Me di cuenta de que el fútbol era más rápido y me costó trabajo, pero por todo lo que he pasado sirvió y ahora estoy donde estoy por no haberme rendido", comentó el jugador en un directo en las redes sociales.

Tres temporadas pasó en el conjunto portugués antes de tocar la Premier League en el Wolverhampton Wanderers, en el que esta temporada estaba haciendo los mejores números de su carrera hasta el parón.

"Sí me hubiera gustado ser más importante en el Atlético o en el Benfica, pero ahora soy el jugador importante que mis compañeros y el club necesita", recalcó.