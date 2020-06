La espiral sin salida de Griezmann

El primer año de Antoine Griezmann en las filas del Barcelona no está siendo el mejor. El francés no se ha terminado de aclimatar y aún no ha aparecido el jugador que deslumbró en el Atlético de Madrid.

Ante el Leganés, Griezmann volvió a sestear en algunas ocasiones y solo encontró el gol en una jugada con Semedo que, a la postre, fue invalidada por fuera de juego del lateral.

Informó 'AS' de que Quique Setién tiene previsto quitarlo del once inicial de cara al encuentro ante el Sevilla, uno de los más difíciles que le queda al conjunto azulgrana en este sprint final.

Sería el varapalo a una temporada en la que Griezmann tuvo que asumir al principio el mando de líder pero nunca llegó a coger el papel que está designado en un Leo Messi que se perdió el inicio de campaña.

Ahora, con la recuperación de Luis Suárez, el buen hacer de Martin Braithwaite y la irrupción de Ansu Fati, Griezmann puede perder comba en la batalla por un puesto en el once titular de Setién.