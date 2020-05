La estatua de Bielsa que mandó hacer un superviviente

Marcelo Bielsa ya tiene una estatua a tamaño real y que pesa 75 kilos. Tony Clark, un aficionado del Leeds, la ha mandado esculpir para subastarla por un fin benéfico.

Este seguidor del club inglés es uno de los supervivientes de los ataques terroristas de Bali en 2002 que se llevaron por delante a 202 personas y ha visto en el Leeds una fuente de ayuda y alegría.

"El Leeds United me salvó y creo que la gente se está dando cuenta de lo mucho que su club significa para ellos ahora que no tienen los partidos. Creo que la salud mental se está perdiendo en este momento, así que me gustaría llamar la atención con esta obra de caridad", contó Clark a la 'BBC'.

La subasta se llevará a cabo el próximo 1 de julio y todo el dinero recaudado será destinado a un centro de salud mental.