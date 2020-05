La estrategia de fichajes del Bayer Leverkusen

El equipo dirigido por Peter Bosz ya cuenta con una gran cantera, pues los ejemplos más claros son Julian Brandt (es cierto que se formó la mayor parte de su carrera en el Wolfsburgo), internacional alemán que se marchó al Borussia Dortmund por 25 millones el pasado verano, y Kai Havertz, la perla alemana por la que suspiran todos lo grandes de Europa. A a este gran trabajo de formación hay que sumarle la gran labor de los ojeadores del club.

Leon Bailey, Moussa Diaby (ex del PSG), Paulinho (compañero de Vinicius y Emerson en la Brasil Sub 23), Exequiel Palacios (el ex de River Plate que interesaba al Real Madrid) y, por último, Edmond Tapsoba, el central burkinés que llegó en invierno y que estaba despertando expectación por su buen rendimiento inmediato, son algunos de los ejemplos de los jóvenes jugadores reclutados por el equipo de 'scout' del Bayer Leverkusen. Es cierto que hay algunos proyectos que no han salido como se esperaba (el caso de los centrales Tim Jedvaj y Panagiotis Retsos) pero son mínimos los casos.

La otra parte de la estrategia para reclutar jugadores consiste en fichar hombres con cierto bagaje en la Bundesliga. Es el caso de Kerem Demirbay (32 millones y procedente del Hoffenheim), el lateral derecho internacional por Alemania Mitchel Weiser o Kevin Volland, delantero contrastadísimo del fútbol germano.

Gracias a esta doble tendencia a la hora de fichar, el Bayer Leverkusen se nutre de jóvenes promesas esperanzadoras sin perder un buen rendimiento inmediato con la incorporación de jugadores afianzados en la Bundesliga.