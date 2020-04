La estrella del SuperDépor que no tuvo continuidad en la Selección

Fran González manejaba una zurda exquisita en ese SuperDepor que navegó por la gloria a finales de los 90 y principios de la década posterior. Cumplió varios sueños, como ganar una Liga y una Copa y alcanzar unas semifinales de Champions. Sin embargo, le quedó una espinita clavada.

La Selección Española, tal y como confesó en una entrevista con 'Mundo deportivo'. "Me hubiese gustado poder haber ido mucho más. A pesar de todo lo que jugaba, he ido muy pocas veces. Podía haber ido bastantes más. Es la sensación que me queda", compartió.

¿Y por qué un futbolista de su talla en el fútbol español no tuvo tanta continuidad? El ex futbolista gallego maneja su propia teoría. "Antes se optaba por un jugador más físico,. A partir del Barça de Cruyff y Guardiola, ha habido un cambio de filosofía en la Selección Española. Antes era lo que le llamaban 'la furia', luego pasó a un equipo más de 'tiki-taka'. Es una manera de entender por qué jugadores más habilidosos no tenían sitio. Había algunos que sí, pero ahora el perfil que se busca es más técnico", expresó.

La gran cita continental del 94 queda como su gran recuerdo vestido de rojo: "La sensación de ir a la Eurocopa para mí es muy similar a cuando jugamos la Champions con el Deportivo. Una meta más que uno alcanza a lo largo de su historia deportiva. Uno siempre sueña en llegar a esas fases finales. Siempre que estaba en el Dépor soñaba en jugar la Champions contra los mejores. Luego, no es lo mismo jugar con la Selección un Mundial o Eurocopa o jugar una fase final de clasificación. Es un sueño cumplido, algo único".