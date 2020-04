La estrella que viene al Barça: "Tengo magia"

El 2020 comenzó con una sorpresa del Barcelona. El club catalán llegó a un acuerdo con el Sporting de Braga para fichar a un joven y talentoso extremo de 20 años que está enamorando en la Liga Portuguesa.

Francisco Trincao maravilla tanto como por su presente como por su futuro. Fue confirmarse el traspaso, que aterrizará en Barcelona este verano, y el atacante explotó provocando una aluvión de optimismo en el barcelonismo.

Fue el mejor del mes de enero y del mes de febrero con siete goles y siete asistencias en 30 partidos. No hay duda de que Trincao va a dejar sus mejores datos en el Sporting de Braga antes de cruzar la puerta del Camp Nou.

Sus primeras palabras como futbolista azulgrana han tenido lugar a través de videollamada y en plena pandemia. Una entrevista en la que el portugués ha calentado a todos y no se ha arrugado ante preguntas sobre si tiene presión por ser un jugador tan joven.

"No me asusta. Al final, todos tenemos que hacer nuestro trabajo y centrarnos en ello. Tengo magia y todos van a quedar encantados conmigo. Creo que puedo hacer lo mismo en el Barcelona que lo que he hechoi en el Sporting de Braga", aseguró.

Trincao no escondió sus ganas de comenzar una ilusionante etapa y un salto tan cualitativo: "Tengo muchas ganas de vestir la camiseta del mejor club del mundo. Tengo muchas ganas de conocer a todos. Mi familia se quedó muy contenta y me dijeron que fuera yo mismo".

El extremo confesó que hay un futbolista en la plantilla que ya se ha puesto en contacto con él. "Griezmann me mandó un mensaje y charlamos. Estaba contento por mi fichaje", contó.

Por supuesto, al futuro jugador azulgrana le preguntaron por lo que será para él jugador con Leo Messi: "Jugar con Messi es un orgullo, quiero conocerlo, hablar con él y aprender de él".

Trincao se definió a sí mismo como un futbolista que trabaja mucho y que siempre busca la forma de mejorar. Además, cree que es bastante fuerte y que tiene un gran uno contra uno. "El estilo del Barça me gusta mucho. Desde niño me gustaba", continuó.

El del Sporting de Braga admitió que Abel Ruiz le ha hablado muy de la ciudad y de todos sus compañeros, además de asegurarle que todo le va a salir bien en 'Can Barça'.

Trincao acabó su comparecencia a distancia diciendo que no tiene referentes, pero que si se debe quedar con algún futbolista, esos son Cristiano Ronaldo y Leo Messi.