"La estrella va a ser Oblak porque le vamos a meter un 3-0 y va a parar mucho"

El mercado ha llegado a Javier Ontiveros a la SD Huesca. Es su tercer equipo, tras el Málaga y el Villarreal, y el marbellí espera dar la talla desde el primer día.

Presentado este lunes, Javier Ontiveros este martes ya retó a Jan Oblak, su próximo rival, y al Atlético de Madrid, contra el que se enfrentará este miércoles.

"La estrella del equipo va a ser Oblak porque le vamos a meter un 3-0 y va a parar mucho", dijo el extremo malagueño cuando fue cuestionado por el encuentro ante el cuadro 'colchonero'.

Del Atlético, dijo que "ha empezado muy fuerte". "Ya sabes cómo es el equipo y el entrenador. Siempre va a competir, es muy difícil hacerles gol. Intentaremos sacarles los tres puntos que serían muy buenos para el equipo", añadió en 'Radio Marca'.

"El equipo está concentrado al 100% y seguro que vamos a sacar los primeros tres puntos del campeonato en casa. Este equipo está muy motivado con la victoria del Atlético, que viene de ganar 6-1. Va a ser un partido igualado y el que meta las ocasiones decidirá el partido", explicó Ontiveros.

El extremo aún no entiende cómo el Barcelona dejó escapar a Luis Suárez al Atlético. "Yo no me lo explico. Que un delantero como Luis Suárez no lo quieran en Barcelona... es un espectáculo en cualquier equipo", sentenció.