La estremecedora confesión de Galliani: "Tuve miedo de morir"

Adriano Galliani, leyenda del Milan y actual dirigente del Monza, ha vivido un auténtico calvario en los últimos tiempos debido al coronavirus, que le tuvo durante varios días en el hospital.

El italiano ha relatado cómo ha sido su experiencia con el temido COVID-19 y reveló el miedo que le llegó a generar la enfermedad que tantas vidas se ha cobrado.

"Fue una pesadilla. No podía ver nada, sólo tenía una pared delante de mí. La unidad de cuidados intensivos no tenía ventanas. En el interior sólo hay camas. Desde el domingo 7 de marzo hasta el 17 de marzo, estuve en cuidados intensivos. Tenía miedo de morir", explicó en 'Corriere dello Sport'.

Los difíciles días que pasó a causa del coronavirus cambiaron incluso la manera de ver el mundo de un Galliani que tiene muy claras sus prioridades vitales.

"La salud es lo único que importa en la vida. Perdí diez kilos porque en esos malditos días no podía ni comer una albóndiga. Viajé por todo el mundo y tuve la oportunidad de frecuentar hoteles de lujo con el fútbol. Sin embargo, en cuanto entré en la sala después de esos días en cuidados intensivos me dije: 'Este es el lugar más bonito de mi vida'. Me quedé mirando el cielo durante horas y sólo eso me llenó el corazón. Otra vida", sentenció.