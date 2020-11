"¿La Eurocopa? Eso pregúntaselo a Luis Enrique"

Luis Enrique sorprendió a todos en este parón de selecciones al apostar por Unai Simón como su portero titular para los duelos de la Selección Española en la Liga de Naciones, tanto frente a Suiza como en el cara a cara con goleada final ante Alemania. Un tema que tocó el jugador del Athletic justo después del último encuentro a 'TVE'.

"La verdad es que no me lo esperaba. Si me dicen que iba a jugar tres partidos al llegar a la concentración... Se ve que el míster confía mucho en los tres porteros que tiene. Esta vez me ha tocado a mí y hay que seguir trabajando", aseguró.

"Siempre ha habido debate en la portería, no solo ahora. Siempre lo hemos vivido así tanto con Kepa como con De Gea, que tiene más experiencia. Ahora vamos cada uno de nosotros a nuestros clubes y nos alejamos un poco de la mentalidad de la Selección para luego llegar a las siguientes convocatorias con las pilas cargadas", añadió.

De momento, no va más allá del día a día. Fue cuestionado sobre la próxima Eurocopa y su papel en ella, pero Unai Simón fue bien claro: "Para eso queda mucho tiempo, eso pregúntaselo a Luis Enrique".