"La Eurocopa no se retrasará más, no hay razones"

2020 ha sido un año complicado para la UEFA, que tuvo que tomar la difícil decisión de aplazar la Eurocopa y ahora busca cómo finalizar la Champions League por el coronavirus.

Aleksander Ceferin, su presidente, hablón con 'The Guardian' de todo lo que ha afectado al fútbol por el coronavirus y puso el acento en la competición de selecciones, que no será retrasada de nuevo.

"No creo que este virus vaya a durar para siempre. La Eurocopa no se retrasará más. Ya me costó dormir cuando decidimos aplazarla y no fue hasta que por fin la retrasamos cuando pude descansar un poco", comenzó el mandatario.

"Es una situación seria, pero está mejorando y soy optimista. No me gusta el punto de vista apocalíptico", dijo del COVID-19.

Ceferin no cree que vaya a haber un nuevo fútbol a causa del virus: "El fútbol no cambió tras la primera o la segunda Guerra Mundial y no cambiará por el virus".

Finalmente, reconoció que habrá cambios en el 'Fair Play Financiero' e incluso que la UEFA estudia imponer una tasa de lujo a los equipos grandes.