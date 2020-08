"La Europa League es nuestro torneo; el Sevilla se transforma aquí"

El Sevilla buscará este jueves superar a la Roma en los octavos de final de la Europa League y dar de esta manera el primer paso en este loco mes de agosto hacia su sexto entorchado en la competición.

Pepe Castro, presidente del conjunto de Nervión, habló en la previa del choque sobre lo que supone para el club un torneo al que, por otro lado, pese a su historial, llega sin ningún tipo de presión.

"La Europa League es nuestro torneo y el equipo se transforma. Sólo tenemos motivos para estar contentos porque hemos cumplido el objetivo en LaLiga de estar en Champions League", analizó en palabras recogidas por 'Goal'.

De igual forma, el mandatario explicó cómo ve al equipo y también su parecer sobre este formato tan distinto provocado por la pandemia del coronavirus. "Hay mucha ilusión en el equipo y muchas ganas de lograr algo importante. Le quieren dedicar a Guelj muchas cosas por todo lo que está pasando. Esa es la ambición y el sentimiento que siempre tiene el Sevilla. En cuanto al formato, al final te juegas todo a un partido, el camino es más corto, pero el césped dará o quitará razones", argumentó.

Por último, Castro también se pronunció sobre los movimientos de un José María del Nido que parece querer volver a la presidencia del club, algo que no le quita el sueño de momento al dirigente hispalense.

"Ni me ocupa ni me preocupa, sólo me ocupa el Sevilla Fútbol Club en esta eliminatoria para conseguir cosas importantes. Lo importante es el equipo y conseguir objetivos que queden para la historia", sentenció.