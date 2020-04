La ex de Emery detalla su relación con el técnico: "Me culpó de su despido del Arsenal"

Hasta ahora no se conocían detalles de la vida sentimental de Unai Emery (48) en Inglaterra, pero su ex pareja, Sacha Wright, ha desvelado detalles de su relación al diario británico 'The Sun'.

La que fue la novia del entrenador hasta dos meses antes de ser despedido del Arsenal, una empresaria de 35 años, detalló cómo se conocieron, cómo era el vasco y el motivo de la ruptura.

"Me culpó de su despido. Me dijo que era una bruja, que le había traído mala suerte. Me dijo: 'el día que rompimos fue el que comezamos a perder'. Me dijo que estaba tan estresado que no estaba en su sano juicio tras nuestra ruptura", afirmó.

Emery fue despedido del Arsenal tras una racha de siete partidos sin ganar en octubre, días después de su ruptura con Sacha Wright, aunque no fue hasta noviembre cuando se oficializó su marcha.

El técnico llegó a Inglaterra en 2018, momento en el que conoció a su ex, como sucesor de Wenger. Al español le fue bien en su primera temporada en el Emirates, llevando a los 'gunners' a la final de la Europa League y a una racha de once partidos invictos.

Sin embargo, lo bueno duró poco. Perdió la confianza del vestuario y se mostraba incapaz de comunicarse bien con la prensa por su bajo nivel de inglés. El idioma fue uno de los factores que marcaron su paso por el club londinense.

"Comenzamos a chatear, pero como no sigo el fútbol, no sabía quién era. Me dijo que trabajaba en la industria del deporte y que su inglés era malo porque acababa de mudarse. Me invitó a salir, pero no quería ir a ningún lugar que estuviera lleno", dijo su ex.

"Solía cortar la conversación para buscar palabras en Google Translate en su móvil", añadió Sacha Wright.

La pareja solía verse en un restaurante al noroeste de Londres tras los partidos del Arsenal y la relación floreció, por lo que se fueron juntos de vacaciones.

La empresaria también desveló un detalle de la personalidad obsesiva, bastante conocida, de Emery. "Siempre estaba viendo partidos y comprobando resultados. Incluso se acostaba en la cama con un partido en el ordenador y otro en la tablet.

"Esto era así desde por la mañana hasta la hora de dormir. Era un poco molesto, pero era su rutina y la acepté", explicó.

Sin embargo, a pesar de que la relación avanzaba, Emery no quería presentar a Wright como su novia ni a sus amigos ni a su familia, motivo por el que ella decidió dejar la relación en septiembre de 2019.

"Si nos encontrábamos con alguien, nunca me presentaba como su novia. En septiembre le dije 'si no vas a presentarme, ¿qué sentido tiene esto? Me dijo que necesitaba más tiempo, le dije que ya había tenido suficiente y terminamos", reveló Sacha.

"Pensaba que era un caballero y un hombre de familia, pero me di cuenta de que no estaba preparado para una relación seria", concluyó la empresaria.