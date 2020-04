La ex de Maradona se confiesa: "No sé si estaba enamorada"

Toda relación amorosa que se acaba deja una cicatriz. Rocío Oliva quiso analizar la suya en una entrevista para un programa deportivo. Desveló varios aspectos de cómo la trataba Diego Armando Maradona y aseguró que no se arrepiente de que se acabara. Actualmente, no se hablan.

"No tengo vínculo con Diego. Cada tanto hablamos. ¿Qué puedo hablar con un ex?. Fue una relación tóxica a lo último, no siempre. Tuvo momentos buenos y momentos malos. No me arrepiento de haberme separado de él", aseveró la ex jugadora.

"Yo nunca le hice mal a Diego y él lo sabe. Me conoce como mujer y a mí siempre me importó saber cuál era la opinión de él. No me molesta que la gente piense que estuve al lado de él por la fama y el dinero. El tema es cuando después te conocen y ven la realidad", añadió.

Y también puso sobre la mesa un pensamiento que podría hacer mucho daño a su ex pareja: "No sé si estaba enamorada de Maradona". El actual entrenador de Gimnasia La Plata no quedará muy contento si se entera de lo que dijo su ex, pero él mismo ya dejó claras ciertas cosas en el pasado.