La ex pareja de Maradona habló de su salud: "No le vi bien..."

Diego Armando Maradona, que cumplió 60 años esta semana, recibió varios piropos de su ex pareja Rocío Oliva, que pasó por 'Polémica de Bar' para aportar luz en la casi oculta vida que lleva ahora el argentino en los tiempos que corren. Al ser paciente de riesgo, continúa aislado.

"El único deseo que tengo es que esté bien, esta vez no le vi así. No vi al Diego que conozco y me da tristeza. Prefiero su versión del año pasado", aseguró Rocío Oliva, consciente de la dura etapa por la que debe estar pasando.

"Que se arme un 'quilombo' en el cumpleaños y ver a ese Diego que baila, que canta, que tiene color en la cara y que está más gordito", aseguró.

Espera que encuentre esa vuelta a su anterior etapa: "No es conmigo o con nadie. Ese Diego que viaja, que sonríe, ese es el que espero ver. Cada uno está como quiere. Lo que te puedo decir es que puede estar mejor. Es una persona muy fuerte".