La exhibición con lágrimas de Aspas al Villarreal que podría no haber ocurrido

El Príncipe de las Bateas, así es conocido Iago Aspas. Pero la temporada pasada ascendió a emperador en un partido muy concreto, y que supuso un punto de inflexión en la horrible temporada. Ante el Villarreal, reapareció tras varios meses de una demasiado alargada lesión. Y escribió un capítulo en la historia del club celeste.

Ahora, el internacional español ha revelado una conversación con Borja Oubiña antes de ese decisivo encuentro contra el Villarreal (3-2), en el que resultó decisivo con dos goles que permitieron a los suyos darle la vuelta al 0-2 del descanso y engancharse a la pelea por evitar el descenso.

"Recuerdo la mañana del partido que hicimos un calentamiento, unos movimientos en Balaídos. Hablé con Borja y me comentó que el míster (Escribá) no veía del todo claro que empezara de titular por todo el tiempo que llevaba parado, sin jugar", explicó el delantero en una entrevista con Celta Media.

Aspas reapareció en aquel partido después de tres meses alejado de los terrenos de juego por una lesión muscular, para guiar a los suyos a una histórica remontada.

“Si te pones a pensar, nadie hubiera pensado que íbamos a perder 0-2 al descanso y luego darle la vuelta. El míster entró con muchas ganas, con mucho ímpetu, porque no era tan real ese 0-2 después de lo que estábamos haciendo en el terreno de juego”, rememoró.

Iago Aspas admitió que el Celta no estaba haciendo "un gran fútbol", pero Escribá "dio con la tecla" en el descanso con "tres-cuatro arreglos tácticos" que hicieron daño al Villarreal.

"Estábamos en una situación no límite, pero casi, y yo le dije a Borja que quería jugar, que estaba con las máximas ganas del mundo. Él también me daba la razón, más allá de que pudiera jugar 90, 60 o 70 minutos. Entendía que el equipo iba a sentir un plus", desveló el atacante.

El internacional español entiende que aquella victoria fue "clave" para que el Celta consiguiera la permanencia, sin olvidarse del apoyo de una afición que empujó "muchísimo" al equipo en la recta final del curso.

"Tuvimos tres o cuatro partidos en Balaídos casi seguidos, en poco tiempo, sacando muchos resultados positivos. Contra el Barcelona, contra el Girona... partidos difíciles, partidos contra rivales que estaban abajo también que nos dieron ese ímpetu para salir de descenso", destacó.