La exhibición de Barrow acaba con el Cagliari

La cancha de Barrow, la cancha del Bologna. Derrotó al Cagliari en casa por 3-2 gracias, sobre todo, a la gran actuación del gambiano, que estuvo soberbio en ataque y firmó un doblete. Además, fueron sus primeros tantos esta temporada en la Serie A.

Esto no significa que los visitantes no pelearan por la victoria. Se adelantaron en el marcador, de hecho, con una diana de Joao Pedro al primer cuarto de hora, aunque fueron yendo a menos. La defensa no era capaz de frenar a Palacio, Orsolini y compañía.

Y, por compañía, que se entienda Soriano. Él fue quien devolvió la igualdad al marcador después de que los 'rossoblu', de la mano de Gio Simeone, hijo del Cholo, remontaran el enfrentamiento. De ahí al gol de Barrow, el del 3-2 definitivo, pasaron tan solo cuatro minutos.

El Cagliari insistió hasta el pitido final para intentar puntuar al menos, pero no pudo. Se lleva la victoria el Bologna, que gana por segunda vez en este inicio de campaña en Italia. Su otro triunfo se dio, curiosamente, ante el Parma, que puso en apuros esta misma jornada al Inter.