"La exigencia del Chelsea es muy distinta a la que tenía"

Timo Werner ha sido uno de los grandes fichajes del verano en el fútbol mundial y, por ende, en un Chelsea que ha sido uno de los grandes animadores del reciente mercado.

Sin embargo, su inicio no ha sido tan fulgurante como muchos esperaban y el delantero germano no está rindiendo al nivel esperado, aunque eso no preocupa al ex del RB Leipzig.

De hecho, Werner considera que su comienzo en el Chelsea está siendo más que positivo si se tiene en cuenta que ha pasado de una competición como la Bundesliga a otra más igualada como la Premier.

"Mis primeros diez duelos con el equipo son muy positivos. He aprendido mucho del fútbol británico y de la Premier League. La exigencia es muy distinta a la que tenía en Alemania", comenzó analizando en la rueda de prensa previa al duelo ante el Rennes.

"Es muy divertido jugar en este equipo. Tenemos un gran conjunto y se está empezando a ver según nos conocemos. Si todo sigue así, será perfecto para mí y para el club", sentenció el internacional por Alemania.