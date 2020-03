La expectativa insaciable con Griezmann

Antoine Griezmann no pudo disfrutar del partido ante la Real Sociedad, su rival fetiche, para darse una tregua ante las críticas. Porque el listón de la paciencia con el francés está muy bajo. Marque o no, aporte o no, juegue mejor o peor.

Lo cierto es que el galo ha hecho muchas cosas buenas este año. Siempre ha sido defendido por Valverde y Setién debido a su gran trabajo por el equipo. Para el público, no obstante, no hay más juicio que el gol.

Y aunque ha hecho 14, algunos de ellos básicos para abrir la lata, en todo momento parecen pocos. Más allá de que no es fácil vivir a la sombra de Leo Messi, el estigma de lo que el Barça pagó por él (120 millones) y ese documental de 'La Decisión' que le va a perseguir toda la vida seguramente no permitan juicios muy objetivos.

Griezmann fue clave para rescatar al Barça en San Paolo, pero días después era señalado por el tanto que falló en el 'Clásico' con 0-0 en el marcador. Evitó un desastre antológico en Ibiza, cuando otros compañeros del primer equipo no estuvieron a la altura.

Sin embargo, desde que Luis Suárez está fuera, se ha echado en falta un paso adelante. Para restar algo de presión a Messi. Lo bueno para él es que la Champions y la Liga aún están por decidir. Y si es capaz de hacer goles importantes para ello, el Camp Nou le terminará subiendo el pulgar al término del curso.