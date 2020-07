La explicación de Del Bosque al cabezazo mágico de Puyol en Sudáfrica

El éxito de España en el Mundial de Sudáfrica tuvo muchos héroes. Iniesta, Casillas, Villa... pero tampoco conviene olvidar el cabezazo fastuoso de Carles Puyol en las semifinales ante Alemania.

Vicente del Bosque lo recordó en 'La Futbolería' de 'AS': "Les dije un día o dos días antes del partido que la defensa alemana, en las situaciones de estrategia, es demasiado pasiva y zonal".

El ex seleccionador explicó lo que decidieron hacer: "Les pregunté con toda normalidad qué les parecía y qué hacían ellos en sus equipos. Al principio, se mostraron renuentes a hablar, pero, poco a poco, fueron explicándose. Y se llegó a esa conclusión".

"Es verdad que había que tener un Xavi Hernández que tocara el balón como lo hacía y le pusiera el balón en la cabeza a Carles, que Piqué y Sergio Ramos hicieran el trabajo para protegerle, Villa zascandileando cerca del portero...", continuó Del Bosque en el décimo aniversario del Mundial.

El ex técnico de 'la Roja' cree que pedir consejo un opinión a sus futbolistas no le quitaba poder: "Aquello no era un síntoma de debilidad del entrenador, más bien al contrario".