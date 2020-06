La explicación que Werner da a su fichaje por el Chelsea

Aunque no podrá vestir la camiseta del Chelsea hasta dentro de unos meses, Timo Werner ya habla en clave 'blue'. El alemán habló de su fichaje por el equipo londinense en 'Sportbuzzer' y dio las claves de su elección.

"Hubo algunos clubes importantes que se disputaron mi fichaje. La oferta del Chelsea fue la mejor para mí, para mi forma de juego y para mi carrera", explicó el alemán.

Pese a que será el que más cobre en el equipo de Stamford Bridge, reconoció que no se fue a la Premier League por dinero, pues hubiera tomado otro camino si eso hubiera sido lo que más le hubiera importado.

"El dinero tuvo el papel menos importante en mi decisión. De lo contrario, hubiera ido a China", matizó.

Werner, que finalizó con 28 goles la Bundesliga, alabó a su nuevo equipo y dijo que hay mucha calidad y mimbres para luchar por las primeras posiciones.

Además, reconoció que le hubiera gustado poder jugar más en el RB Leipzig, con el que ya no disputará la Champions: "Por supuesto que me duele no poder ayudar al RB Leipzig a intentar conseguir un gran éxito, pero desde el 1 de julio seré jugador del Chelsea y me pagarán ellos".