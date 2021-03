"La falta a Soriano en el mediocampo se pita"

Pellicer habló tras el partido de su equipo frente al Tenerife e hizo una lectura positiva del encuentro a pesar de la jugada polémica del final en el gol del empate del conjunto tinerfeño.

"Hay cosas positivas y cosas que mejorar, pero me voy muy contento por el trabajo del grupo y con pena porque no había nada antes del gol", deslizó.

El técnico español no quiso entrar a valorar mucho más la jugada de Folch sobre Soriano y se mantuvo prudente a la hora de hablar sobre el VAR: "Nos sentimos perjudicados en ese tema de interpretación. El entrenador está siempre en la diana y valora los resultados. No quiero entrar en el victimismo y quiero valorar el empate".

"Sí me han dicho que esa falta en el medio del campo se pita y el VAR no hubiese entrado", añadió Pellicer sobre la jugada polémica en el área malaguista.

"Él me dice que claro que es falta. Que viene de abajo a arriba y condiciona la jugada. Pero yo la analizaré en otro momento. Como no somos victimistas, no buscamos excusas", respondió Pellicer al ser preguntado sobre la jugada objeto de debate.

Finalmente, el entrenador valenciano valoró el buen partido de su equipo ante un gran Tenerife: "Ha sido un duelo contra un rival muy físico. Era muy igualado, había que cometer pocos errores. Pocas ocasiones, dos equipos que sabían a lo que tenían que jugar".