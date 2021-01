"La falta de concentración es lo que da bronca, el boludeo"

Boca sufrió una de las derrotas más dolorosas que se recuerdan los últimos tiempos. Santos le pasó por encima sin pestañear y Russo no fue capaz de contrarrestarlo.

Hubo críticas tanto al técnico como a los jugadores. El último ha sido Pablo Migliore, el que fuera portero del 'Xeneize' entre 2006 y 2008, ante los micrófonos de 'TyC Sports': "La falta de concentración es lo que te da bronca, el boludeo".

"La expulsión de Fabra no me sorprende. No sé qué es lo que está pasando con algunos jugadores que les pesa jugar ese tipo de partidos. Buscan alguna salida para un lado, para el otro", añadió.

Por último, Migliore, que ya estaba calentito, atacó a River, el eterno rival. "¿Cuántos años tiene? ¿117? Bueno, estuvieron 112 años haciendo cagada. Ahora, estos últimos cinco años que estuvo Gallardo sacan pecho. ¿Hace cinco años sabes cómo se escondían estos pibes?", concluyó.