"¿La falta de minutos de Bale? Aprendí a lidiar con eso"

El futuro de Gareth Bale tras una temporada condenado al ostracismo es una auténtica incógnita. Zinedine Zidane parece no contar con él, pero el futbolista no tiene intención aparente de abandonar el Real Madrid.

Esta complicada situación preocupa mucho a Ryan Giggs, actual seleccionador de Galés, que ha hablado sobre el problema que supone que su gran estrella no tenga casi minutos en un club de élite.

"Para mí, como su seleccionador, no es nada nuevo. No ha tenido minutos y así ha sido los últimos 18 meses. He tenido que lidiar con eso. Ha estado disponible para mí en todos los partidos de la fase de clasificación", explicó ante los medios.

De igual forma, la leyenda del Manchester United defendió su convocatoria pese a no jugar con el equipo 'merengue'. "De acuerdo, siempre digo que quieres que tus jugadores jueguen de manera regular para que tengan ritmo de competición. Y no siempre tengo eso. La manera en que Gareth se cuida, llega a la concentración y espera con ansias el jugar nunca ha sido un problema hasta ahora", explicó.

Por último, Giggs se pronunció sobre el futuro del '11' y dejó claro que no sabe nada ni quiere molestarle con esas cosas. "Realmente no lo he hablado con él. Charlo con él (Bale) cuando está en la concentración. Al revés, le dejo seguir adelante. Es un jugador y una persona experimentada en el manejo de la situación. Así que no quiero agregar nada más", sentenció.