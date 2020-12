La falta de victorias drena el crédito de Míchel

La SD Huesca es uno de los equipos que vaga por la zona baja de la tabla, y que apenas ha mostrado síntomas de reacción. Es por eso que son muchos los que ven el partido en Balaídos de la próxima semana como un examen para Míchel.

Esta temporada el cuadro altoaragonés apenas ha sumado 12 puntos en 15 jornadas, y su único triunfo llegó hace tres partidos. Los otros nueve puntos han llegado en forma de empate.

Es, de hecho, el equipo que más empata en Primera hasta la fecha, pero eso, claramente, no da para la permanencia, por mucho que el equipo no juegue nada mal.

Es por eso que dice 'AS' que el partido del próximo miércoles en Balaídos será una prueba para Míchel, y que de no lograr la victoria no se descarta prescindir de sus servicios.