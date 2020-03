La familia de Lorenzo Sanz, en vilo por su estado de salud

El estado de salud de Lorenzo Sanz es muy complicado. El ex presidente del Real Madrid empeoró después de ser ingresado con COVID-19 y con un fallo renal por la infección.

La familia de Lorenzo Sanz espera que el estado de salud mejore en las próximas horas. Mientras han expresado a través de las redes sociales su ánimo.

"Es un día del padre especial porque no estás entre nosotros, pero sabemos que estás luchando como el campeón que eres. Estamos orgullosos de ti, lo que tú has conseguido saliendo de una familia humilde no lo hace nadie", publicó Lorenzo Sanz hijo.

"No sabes la cantidad de gente que tienes pendiente de ti y lo que te quiere, pero sobre todo mamá y los hermanos, y tus nietos deseamos volver a estar contigo. Vamos papá. Te queremos", añadió.

También habló otro de sus hijos, el ex futbolista Fernando Sanz. "Papá, te queremos, pronto estaremos de nuevo juntos, eres fuerte, siempre lo has sido cargando con toda la familia, sigue luchando que estamos esperando a que vuelvas, eres nuestro héroe y nuestro faro, te quiero", publicó.