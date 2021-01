La familia de Nouri cree que el Ajax pudo haber salvado su carrera

Pasaron ya más de tres años desde que Abdelhak Nouri tuvo que retirarse por problemas cardiacos. Se desmayó en el calentamiento de un partido y el Ajax, tal y como reconoció Edwin van der Sar, uno de sus responsables, debería haber intervenido antes.

En ello se apoya su familia para rechazar la última oferta que se le ha realizado al ex futbolista. 'Voetbalzone' recoge que la idea es incorporarle como ojeador o al mando de alguna otra labor que le mantenga unido al club. Para su entorno, no es suficiente, pues, como jugador, ganaría mucho más.

"Un jugador de fútbol de primer nivel gana considerablemente más que un ojeador o un entrenador juvenil. Hasta la retirada de un jugador, la diferencia puede ser bastante significativa. Implica millones de euros", expresa esta parte en declaraciones a la fuente antes mencionada.

La última ocasión en que el Ajax se pronunció fue a través de Van der Sar en la previa del encuentro contra el PSV que quedó 2-2, aunque el ex guardameta no dio a entender que se vayan a dar pasos hacia un consenso. "Es desafortunado no solo para nosotros, sino también para la familia", dijo.