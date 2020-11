La fe inquebrantable de Millonarios

Millonarios no pierde la fe. El equipo dirigido por Alberto Gamero tiene pocas posibilidades de avanzar a los 'play off' del Apertura Colombiano, pero sus jugadores lo intentarán hasta el final. Por el momento, el primer objetivo está conseguido con la victoria por 0-1 en su visita a Deportivo Pereira.

Los 'millos' se jugaban su futuro fuera de casa y se notó en exceso en la primera parte. Pereira mandó y dominó en los primeros minutos, en los que un par de goles pudo haberse llevado el equipo local, pero Juan Moreno estuvo excelso bajo palos.

A pesar de las internadas continuas de los jugadores dirigidos por Alexis Márquez, los 'embajadores' no reaccionaban y no eran capaces de contrarrestar el control del equipo local. Salvo un par de ataques tímidos, Millonarios no tuvo ocasiones en los primeros 45 minutos.

Con el resultado inicial y los visitantes con el agua al cuello, el encuentro se fue al descanso.

Cuando se esperaba un cambio de los 'millos', Pereira volvió a tener la oportunidad de ponerse por delante, pero nuevamente la falta de puntería pasó factura en los locales.

Si perdonas y vuelves a perdonar, al final te arrepientes y lo pagas. Por ello, Millonarios empezó a despertar y en el 56' en una gran jugada colectiva entre Godoy, Del Valle y Arango, este último aprovechó un balón dentro del área que mandó al fondo de la portería para poner el 0-1.

Con un gol inesperado incluso por los mismos jugadores visitantes, los 'millos' empezaron a creérselo y comenzaron a llegar con más peligro al área rival, pero sin crear ocasiones de gol.

Sin embargo, Pereira no le perdió la cara al partido y lo intentó una y otra vez, pero se encontró con una actuación magistral del arquero rival Juan Moreno, que rechazó cualquier oportunidad con atajadas espectaculares y vuelos sin motor a la escuadra.

Finalmente, cuando todos los futbolistas locales estaban en campo contrario y Millonarios solo quería defender el resultado, los 'embajadores' aprovecharon un contraataque que finalizó con un centro raso de Salazar para que rematase Román Márquez y se pusiera el punto final al encuentro con el 0-2 definitivo.

Con esta sudada victoria, Millonarios se coloca noveno en la tabla del Apertura Colombiano con 27 puntos, a dos del octavo, séptimo y sexto puesto ocupados por Atlético Nacional, La Equidad y Junior, respectivamente. El equipo de Alberto Gamero necesita ganar sí o sí su próximo partido frente a Alianza Petrolera y esperar un pinchazo de los otros conjuntos para sellar su billete a los 'play off'.