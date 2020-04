La Federación Francesa subvencionará el fútbol amateur

El fútbol amateur en Francia está a punto de recibir una sustanciosa ayuda. Vendrá directamente de la Federación Francesa de Fútbol y será de entre 12 y 15 millones de euros. Su presidente, Noël Le Graët, lo confirmó en una entrevista a 'FootAmateur'.

También confirmó que, si se toman nuevas decisiones de suspensiones o reanudaciones, el balompié no profesional será afectado: "Ya hemos suprimido varios campeonatos como el Sub 17 y el Sub 19, torneos como el Yves Leroy, el Marilou Duringer... Cualquiera que sea la decisión, afectará a todos los campeonatos".

Ante las críticas que dicen que la Federación quiere que continúe la Liga por dinero, se defendió: "Los campeonatos nacionales no aportan absolutamente nada financieramente a la FFF; es todo lo contrario: cuestan. Esta temporada, nuestra ayuda asciende incluso a 25 millones de euros para clubes nacionales".

Y dio junio como primera fecha plausible de regreso: "Repito: el tiempo es una emergencia sanitaria en primer lugar. En cuanto a la recuperación o no, todavía estamos en lo desconocido sobre medidas sanitarias. Hasta la fecha, existe la posibilidad de volver a jugar en junio".