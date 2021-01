La Federación Peruana no anulará el descenso de Alianza Lima

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, descartó tajantemente anular el descenso de la Primera División como solicita Alianza Lima, histórico club del fútbol peruano que perdió su plaza en la máxima categoría nacional.

"La Federación no puede romper las bases aprobadas desde un inicio. Nunca podríamos hacer eso", aseveró Lozano en declaraciones al canal América.

Explicó además que la solicitud de Alianza Lima no ha sido respondida todavía de manera formal porque no le dan mayor preferencia que a otros documentos presentados por otros clubes.

Asimismo, indicó que, si se estima que no merece ser respondido, Alianza no recibirá ninguna respuesta de parte de la FPF a su pedido para quedarse en primera división.

La pasada semana, el ex primer ministro de Perú, Salomón Lerner Ghitis, miembro del Fondo Blanquiazul que controla actualmente a Alianza Lima, aseguró que el club limeño no se considera descendido hasta que no haya una respuesta oficial de la Federación.

Lerner Ghitis señaló a la emisora RPP que también hay otros clubes descendidos que han presentado reclamos para anular la pérdida de categoría como el Atlético Grau, de Piura.

"No nos consideramos descendidos. Se está preparando un expediente y la administración de Alianza está terminando este pronunciamiento para dirigirse a la FPF así como a otros organismos que nos den derecho en la parte legal", apuntó el dirigente de Alianza Lima.

El club blanquiazul, que acabó la temporada decimoctavo de la clasificación con 26 puntos, trató en un inicio de evitar el descenso mediante un reclamo para que la FPF sancionase a Carlos Stein, decimoséptimo con 27 puntos, por impagos a sus jugadores.

En lugar de restarle puntos a Carlos Stein como ya había hecho con otros clubes por la misma razón durante esta temporada, la Comisión de Licencias de la FPF solo sancionó al club con una multa económica y le mantuvo los mismos puntos que le permiten salvar la categoría en detrimento de Alianza Lima.

Por ello, los dirigentes de Alianza Lima evalúan acudir al Tribunal de Arbitraje de Deportivo (TAS) al considerar que la FPF ha actuado de manera arbitraria.

No obstante, Alianza acabó perdiendo la categoría pese a que la misma FPF le dio los tres puntos del partido no disputado frente al Binacional bajo la consideración de que el rival no se había presentado al partido, y a modo de sanción por haberse saltado los protocolos para prevenir casos de covid-19.