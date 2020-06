La fiesta la puso el Sevilla en el regreso

Volvió el fútbol en España y lo hizo con un derbi que no decepcionó. Se vendió como el escaparate perfecto para el retorno de LaLiga y lo confirmó. Tuvo fútbol, ocasiones, intensidad... y hasta polémica, ese componente con el que tan pocos habían contado para el regreso y que terminó ayudando a decantar el choque de una manera decisiva.

Porque hasta el empujón de Bartra a De Jong no hubo vencedores ni vencidos. Sí a los puntos, pues Lopetegui y la valentía de su Sevilla merecieron más que un Betis tímido, con un Rubi completamente superado por los acontecimientos.

Y eso que, de salida, la apuesta de los verdiblancos era tan ofensiva como la de sus rivales hispalenses. Pero los nombres no lo son todo en esto del mundo del fútbol y Lopetegui le dio un repaso a su homólogo bético en el planteamiento.

Supo ver que Fekir no ayudaba lo suficiente y Reguilón convirtió el lateral del área rival en su casa. El jugador cedido por el Real Madrid firmó otro de sus cada vez más habituales partidazos y aprovechó al máximo su explosividad mientras le duró la gasolina.

No estuvo solo. Ocampos, presente en la famosa fiesta de los jugadores del Sevilla que tanta polémica levantó y con problemas físicos en los días previos, volvió loca con su fútbol a la zaga sevillista. Hasta Munir estuvo enchufado. El ex del Barça hizo lo que quiso con Bartra en tantas ocasiones como el central bético le salió al paso y solo le faltó estar algo más preciso en el golpeo para desnivelar la balanza antes.

Mateu, también protagonista

El balance de ocasiones para los locales era demoledor. Un latigazo a la cruceta de Ocampos ya mereció el 1-0, pero el Betis aguantó hasta la segunda parte, cuando, de nuevo, Rubi reaccionó tarde con los cambios.

Eso sí, en descargo de los verdiblancos, hay que decir que la acción que desniveló el choque fue bastante polémica. Bartra le puso la mano a De Jong y, para sorpresa de todos, Mateu señaló la pena máxima. Ocampos, al que se le empezaba a acabar la gasolina, la enchufó sin problemas.

El Betis acusó el golpe y tardó en reaccionar. Cuando se quiso dar cuenta, ya iba 2-0 abajo y tenía el partido imposible. Otra acción a balón parado fue su sentencia. Esta vez, Ocampos se convirtió en el asistente con un taconazo a centro de Jordán, y Fernando fue el ejecutor, al cabecear solo en el área pequeña de manera imposible para Joel.

No se jugó mucho más, porque este nuevo fútbol no solo nos ha arrebatado el sonido, el calor y el ambiente del público, sino también la emoción de los minutos finales. El choque se ensució con tanto cambio -los dos equipos agotaron los diez que pueden hacer- y el Betis, que intentó reaccionar al final, no pudo meterse en el partido pese a dos ocasiones claras de Borja Iglesias y de Loren.

Para entonces, el Sevilla ya había mandado el encuentro a dormir en lo que terminó por confirmarse como un planteamiento perfecto de Julen Lopetegui. Hizo correr al Betis, le golpeó en dos acciones puntuales y manejó perfectamente el resto del encuentro para llevarse el derbi más deseado. El del regreso del fútbol en España.