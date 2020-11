La FIFA confirmó que se celebrarán los premios 'The Best' en diciembre

La FIFA confirmó este viernes que sí habrá premios 'The Best', que reconocen a los mejores dentro del año natural. En un 2020 sin Balón de Oro por primera vez en la historia, el organismo internacional ha decidido fijar los suyos en una acto que se realizará el 17 de diciembre.

Y eso que en su momento, cuando 'France Football' anunció que no entregaría su clásico galardón por primera vez, la FIFA decidió hacer lo mismo. Sin embargo, esta asegura que pese a la pandemia, no hay motivo para no reconocer a los mejores.

"Los protagonistas del fútbol han asumido una responsabilidad aún mayor, no solo como jugadores, sino también como modelos de conducta que han aportado esperanza a comunidades de todo el mundo y han compartido mensajes de unidad frente a la actual crisis de salud pública", arranca el comunicado.

"Tras haber reanudado las competiciones de forma segura, combinando el esfuerzo y solidaridad de todo el mundo del fútbol, nuestro deporte se ha convertido en una de las pocas fuentes de consuelo y alegría para muchos. Por tanto, es importante que la FIFA celebre estos logros en un año tan extraordinario", justifica el organismo presidido por Gianni Infantino.

En el proceso de votación participarán los capitanes y entrenadores de las selecciones de todo el mundo, también los aficionados a través de Internet, y un selecto grupo de más de 200 periodistas internacionales. El plazo se iniciará el 25 de noviembre y acabará el 9 de diciembre.

Eso sí, dadas las circunstancias, el acto donde se anunciarán los premiados se realizará de manera virtual. Esto no impedirá que las categorías de premios sean las mismas que en años anteriores. Estas son:

The Best a la Jugadora de la FIFA

The Best al Jugador de la FIFA

The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

The Best a la Guardameta de la FIFA

The Best al Guardameta de la FIFA

FIFA FIFPRO World11 Femenino

FIFA FIFPRO World11 Masculino

Premio Fair Play de la FIFA

Premio Puskás de la FIFA

Premio a la Afición de la FIFA